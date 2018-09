Cremona, 24 settembre 2018 - Paura in corso Garibaldi a Cremona per una rapina in un negozio, dove si riparano cellulari e si vendono accessori per la telefonia mobile. Il titolare, un trentenne cinese, si è ritrovato improvvisamente faccia a faccia con due banditi che, dopo averlo spintonato e picchiato, gli hanno rubato il portafogli. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, dovrebbe essere di circa 500 euro.

I malviventi hanno agito a volto scoperto e si presume che siano stranieri. Puntavano alla cassa che però era vuota, allora hanno voluto il portafogli. Il cinese ha provato a resistere col risultato di essere preso a schiaffi e pugni. Ha riportato traumi non gravi. I due rapinatori sono fuggiti a piedi. Indagano i carabinieri.