Cremona, 4 ottobre 2018 - A casa si erano presentati con ecchimosi al volto e alle braccia e uno dei due con un taglio al petto. Per giustificare quei segni con i loro familiari, un ventisettenne disoccupato e un cameriere di 28 anni di Cremona avevano raccontato di essere stati rapinati e aggrediti da tre stranieri, descritti come «verosimilmente albanesi», armati di taglierino, che li avevano minacciati per rubare loro i soldi ma che poi erano scappati.

I carabinieri hanno appurato che i due giovani si sono inventati tutto. Ricevuta la segnalazione, i militari hanno indagato e denunciato per simulazione di reato la coppia di amici. Le telecamere del circuito di videosorveglianza di piazza Lodi, dove sarebbe avvenuta l'aggressione, non hanno registrato alcuna aggressione. Stando ai primi accertamenti, le ferite sarebbero conseguenza di una lite violenta dopo un festino a base di droga a cui i due avrebbero partecipato.