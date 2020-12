Cremona, 2 dicembre 2020 - Non c'è ancora traccia delle due ragazze di 13 e 16 anni scomparse da due giorni da una casa famiglia di Cremona. I responsabili del centro di accoglienza hanno formalizzato la loro denuncia in questura, mentre in queste ore i familiari hanno affidato ai social l'appello perché tornino sui loro passi facendo sapere che entrambe stanno bene. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori che hanno diramato una nota ricerche estesa a tutto il Nord Italia, le ragazze si sono calate dalla finestra di un bagno alle tre di notte legando lenzuola.

A ottobre una delle due giovani aveva già tentato di scappare dalla stessa finestra ma era stata fermata in stazione a Cremona prima che facesse perdere ogni traccia. "Torna vita mia" scrive la mamma della 13enne sui social