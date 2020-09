Cremona, 14 settembre 2020 - Quarantuno volontari hanno preso parte alla esercitazione di Protezione Civile che si è svolta nel corso del weekend. In particolare l'esercitazione, che ha visto coinvolta la colonna mobile della protezione civile cremonese e alcuni gruppi che operano sul territorio e anche a livello regionale, era incentrata sulla creazione di ponti radio. Sono stati svolti diversi test radio che hanno riguardato le aree golenali comprese tra Stagno Lombardo e Martignana di Po. Inoltre il test ha interessato l'areale compreso tra Rivolta d'Adda, Crema e Soncino, con attenzione particolare ai territori interessati dai Quaderni di presidio idraulico (Rivolta d'Adda e Sergnano - monitoraggio idraulico arginature e chiaviche). Il test è servito a Regione Lombardia per sperimentare una copertura radio "nomadica" da attivare in caso di maxi emergenze che coinvolgano il territorio, copertura radio realizzata quindi mediante opportuni veicoli che hanno operato come trasmettitori radio mobili. Il test, in sintesi, ha avuto una finalità puramente tecniche per verificare "sul campo" potenzialità e limiti di tale sistema di trasmissioni radio; non si è necessitato di supporto alcuno in quanto i mezzi si muoveranno in completa autonomia.

