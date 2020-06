Pizzighettone (Cremona), 5 giugno 2020 - E' stata una fiammata e poi il fumo che si è alzato nel cielo. E' successo pomeriggio di oggi in pieno centro a Pizzighettone, all'incrocio di porta Crema e il Corso Vittorio Emanuele. Un furgone, probabilmente per un guasto tecnico, si è incendiato ed in pochi istanti è stato letteralmente divorato dalle fiamme. Fortunatamente nessun ferito, il conducente è sceso subito, illese anche le persone in zona: proprio a pochi metri dal punto in cui ha preso fuoco il mezzo si trovano un bar, la gelateria e la farmacia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona, i carabinieri di Pizzighettone e la Polizia Stradale che ha provveduto a fermare il traffico proveniente da Piazza d'Armi. L'incidente ha costretto alla temporanea chiusura del centro.

