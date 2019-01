Pizzighettone (Cremona), 19 gennaio 2019 - Ha aperto i battenti la settima edizione di BuonGusto d'Inverno, un appuntamento ormai entrato nella tradizione degli eventi fieristici proposti da Pizzighettone Fiere dell'Adda, già oggi molto apprezzato dai primi visitatori e buongustai.

Un viaggio all'interno e dei sapori tipici locali e regionali italiani da percorrere all'interno delle casematte delle mura con in vetrina eccellenze e tipicità presentate da produttori diretti e commercianti specializzati. Sono quasi una cinquantina gli espositori partecipanti con numerose proposte tra gli stand. A fare la parte del leone sono come sempre salumi, insaccati di stagione e formaggi di varie pezzature, stagionature e provenienze. Le eccellenze regionali presenti ripercorrono un po' tutto lo Stivale, con eccellenze provenienti da dieci regioni italiane che spaziano dal Piemonte al Veneto e al Trentino, con Lombardia in testa, passando per Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Tra gli espositori, circa la metà sono produttori diretti, che portano in vetrina nelle Casematte delle Mura il meglio delle rispettive produzioni: formaggi e insaccati con molte curiosità, paste fresche, anche ripiene, di varie provenienze regionali, confetture e conserve, tarallucci e olive, pane tipico di varie tipologie, olio extravergine d'oliva dop, vini d'eccellenza, tartufi, riso e derivati, gli ultimi ritrovati del benessere in tema di bacche, specie e frutta disidratata e pasticceria artigianale regionale. BuonGusto d'Inverno torna a riaprire al pubblico domani dalle 10 .00 alle 19.00, con ingresso gratuito. Sempre nelle mura (riscaldate e con circa 500 posti a sedere) prosegue la 11^ Tripa de San Basian, degustazione del piatto tipico pizzighettonese promossa dal Lions Club Pizzighettone Città Murata che dopo l'apertura di ieri e della giornata odierna sarà di nuovo protagonista domani dalle 11.00 alle 21.00 con in tavola oltre alla Trippa (disponibile anche da asporto) anche altri piatti tipici locali tra cui selezioni di formaggi e salumi, gorgonzola o cotechino con polenta e dolci (ingresso dalla Casamatta n° 8).