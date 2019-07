Pizzighettone, 24 luglio 2019 - Due percorsi ciclopedonali ai lati del ponte Trento e Trieste. È l’ipotesi progettuale su cui si sta ragionando e che sembra essere ormai ad un passo dalla stesura. A illustrarla, sebbene a grandi linee, il sindaco Luca Moggi che lunedì sera ha risposto ad un’interrogazione in Consiglio comunale presentata da Giancarlo Bissolotti del gruppo di minoranza Cittadini Protagonisti.

«L’idea progettuale maggiormente condivisa e tecnicamente percorribile ha portato ad un ipotesi di questo tipo, ovvero ricavare spazi andando ad allargare il calibro del ponte; contestualmente sarebbero ricavati gli spazi, in ogni caso di dimensioni ridotte, per il posizionamento dei sottoservizi. Abbiamo lavorato in questi mesi per la stipula di una convenzione tra Aipo – Regione Lombardia – Parco Adda Sud – Ld Reti – Padania Acque e, appunto, il Comune, che vede l’Agenzia interregionale per il fiume Po come capofila e soggetto attuatore sia in fase di progetto sia in fase di esecuzione». La passerella è stata travolta da una massa enorme di ramaglie e tronchi trasportati dall’Adda il 30 ottobre 2018. Da allora, in emergenza, tutte le utenze che servono la borgata di Gera, gas e acqua sostanzialmente, attraversano provvisoriamente il ponte Trento e Trieste.

«Si potrà arrivare alla formalizzazione di un incarico per la progettazione sia dell’intervento di ripristino delle funzioni supportate dalla passerella sia delle interconnessioni che queste avranno con la viabilità esistente nonché delle necessarie verifiche strutturali ed idrauliche del ponte – ha ribadito il sindaco – «Ciò consentirà di avere un progetto più ampio che coinvolga le due sponde del fiume, oltre a mettere in sicurezza e riqualificare il ponte che rimarrà l’unico attraversamento urbano sul fiume».