“Dobbiamo controllare il contatore”, ma i finti addetti entrano in casa con una pistola e rapinano un’anziana a Piadena

Cremona, 6 ottobre 2023 – Paura a Piadena, in provincia di Cremona, dove una donna di 80 anni è stata rapinata in casa da finti addetti al contatore dell’acqua.

La donna era sola in casa, nell'appartamento di un palazzo, quando i banditi hanno suonato il campanello: “Dobbiamo controllare il contatore”. L'80enne si è fidata e quando ha aperto la porta, i finti addetti sono entrati: dopo essersi coperti il volto, pistola in pugno (non si sa se vera o finta), hanno intimato alla signora di consegnare soldi e gioielli. L'80enne ha dato quello che aveva: una collana.

All’anziana donna non è stato fatto nulla. L’80enne ha poi lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Piadena che hanno ascoltato il suo racconto e tutti gli elementi utili ad avviare le indagini.