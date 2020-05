Cremona, 16 maggio 2020 - Torneranno ad essere a pagamento gli stalli blu su tutto il territorio comunale, cadono dunque tutte le agevolazioni che il Comune di Cremona aveva adottato, attraverso un'ordinanza del sindaco, il 23 marzo scorso. Da lunedì “i residenti e gli addetti impegnati nelle attività consentite dalla vigente normativa riguardante l'emergenza epidemiologica non potranno più sostare liberamente e gratuitamente negli stalli a pagamento su tutto il territorio comunale, compresi i parcheggi in struttura di via Villa Glori e di via Bissolati (Santa Tecla)” ha comunicato l'Amministrazione.

La decisione, sempre stando a quanto comunicato dall'Amministrazione, non solo è dettata dal venir meno dei presupposti emergenziali per i quali allora era stato adottato, ma anche dal fatto che, con la riapertura delle attività professionali, commerciali ed artigianali, è importante rendere fruibili i parcheggi cittadini anche ai clienti. Nel frattempo l'Amministrazione comunale sta lavorando con i rappresentanti delle associazioni di categoria per individuare forme di aiuto e sostegno anche sul fronte parcheggi in modo da venire incontro alle esigenze di titolari di attività commerciali, artigianali e professionali in genere.