Madignano, 27 ottobre 2020 - Prima uscita pubblica di padre Pier Luigi Maccalli dopo la quarantena imposta per chi arriva dall’estero. E padre Gigi ne ha approfittato per celebrare la sua prima messa. Anzi due. Domenica alle 10 nella parrocchiale dove aveva celebrato la sua prima messa da sacerdote, accompagnato dal parroco don Giovanni Rossetti e dal suo compagno di studi, il gesuita cremasco Cesare Geroldi, padre Gigi ha ripercorso, nell’omelia, la sua prigionia.

Emozionato come e più della sua prima messa, il frate, prigioniero per due anni dei ribelli jihadisti, ha raccontato di come in prigionia avesse costruito una piccola croce, tenendo però separate le due braccia per non indisporre i carcerieri, e di come nel deserto abbia pregato per la liberazione, sforzandosi di amare anche chi lo teneva legato: "In quelle condizioni, legato a un albero o in catene, mi sentivo vicino a S. Pietro in vincoli, al quale è dedicata la parrocchiale di Madignano". Poi ha mostrato la croce costruita in prigionia e ha concluso: "Preghiamo per chi è ancora ostaggio e per la pace in Africa e nel mondo". Quindi padre Gigi si è portato nel vicino oratorio dove, alle 11.15 ha celebrato una seconda messa davanti ai bambini e ai loro genitori.