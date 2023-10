Il nuovo ospedale di Cremona sarà firmato dall’archistar Mario Cucinella

Cremona – L’archistar italiana Mario Cucinella ha sbaragliato gli altri concorrenti, quattro, arrivati in finale il 12 settembre. E così verrà seguito il suo progetto (tenuto segreto e che sarà presentato solo il 30 novembre) per realizzare il nuovo ospedale di Cremona, che vedrà la luce il prossimo anno, costerà 300 milioni di euro finanziati dall’Unione europea e dovrà avere 554 posti letto rispetto ai 47 dell’attuale ospedale Maggiore.

"Venerdì è stata data lettura della graduatoria delle proposte progettuali selezionate e dei nominativi dei cinque progettisti che sino a oggi erano rimasti anonimi, con conseguente proclamazione del vincitore del concorso – ha riferito Maurizio Bracchi, direttore Dipartimento innovazione, sostenibilità e aree di sviluppo strategico dell’Asst di Cremona –. Mi congratulo per l’elevatissimo livello delle proposte progettuali presentati". La graduatoria dovrà essere confermata solo dopo l’esito positivo delle verifiche circa il possesso, da parte dei finalisti, dei requisiti generali e speciali del Bando. Considerata la complessità dei materiali, il lavoro di verifica richiederà un altro mese. La cerimonia di proclamazione del vincitore e la pubblicazione dei cinque progetti in concorso è fissata per il prossimo 30 novembre quando verrà svelato il progetto del nuovo ospedale primo classificato.

Soddisfazione da parte di Giuseppe Rossi, direttore generale dell’Asst di Cremona: "Il progetto nuovo ospedale di Cremona è stato determinato da un investimento rilevante a favore di questo territorio che ha visto il coinvolgimento del Ministero della Salute e della Regione Lombardia". L’idea di Mario Cucinella è stato preferito a quello dello studio milanese Park associati, mentre al terzo posto si sono classificati i londinesi della Foster e partners. Quarto posto per gli austriaci di Baumschlager Eberle Architecten di Lustenau e per finire il progetto di un gruppo olandese con sede a Rotterdam. Mario Cucinella, 63 anni, nativo di Palermo è architetto, designer e accademico italiano, particolarmente noto per la sua ricerca nei confronti della sostenibilità ambientale degli edifici.