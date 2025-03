Nell’auto un coltello da trenta centimetri. Scatta la denuncia per un trentasettenne

Un 37enne è finito nei guai a Cremona perchè trovato in possesso di un coltello di 30 cm, dei quali 18 per la sola lama. Il controllo a questa persona, che risiede fuori provincia, è stato effettuato dai carabinieri giovedì sera. I colleghi di Castiglione delle Stiviere avevano chiesto ai militari di Cremona di effettuare controlli circa un’auto che si pensava fosse stata rubata. Individuata l’auto è stata fermata. Alla guida c’era il 37enne che stava viaggiando con una donna e mentre i militari controllavano i documenti, hanno notato vicino ai piedi del conducente il coltello. L’arma è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma. L’auto risultava affittata in leasing e il contraente del contratto ha riferito di aver prestato la vettura al 37enne. Quest’ultimo è stato denunciato per possesso di arma bianca. P.G.R.