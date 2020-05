Crema (Cremona), 30 maggio 2020 - Si è spento a causa delle complicazioni legate al Covid 19 il professor Antonello Santini, docente di Economia all’Istituto tecnico Pacioli. Antonello Santini, 59 anni, dal 10 aprile era ricoverato in ospedale, una lotta lunga contro il coronavirus che aveva anche superato, ma le complicanze polmonari sopraggiunte non gli hanno lasciato scampo.

Docente apprezzato per la sua umanità e per il rapporto con i ragazzi, Santini è stato anche protagonista della recente storia politica di Cremona e del suo territorio, rivestendo l’incarico di capogruppo della Margherita nel mandato dal 2004 al 2009. "Ho perso un fratello – afferma Giovanni Biondi, già vicepresidente della Provincia di Cremona – Antonello era una persona molto seria, per bene, molto corretto e onesto, non aveva interessi di carattere personale, era colto, sensibile alla cultura. Le sue passioni erano il calcio, la storia e la musica. Grande lettore di quotidiani, una sua caratteristica. E poi la vocazione da insegnante".