Crema (Cremona), 20 novembre 2018 - Due volte in 24 ore, con conseguenze non simpatiche per le due vittime che sono finite in pronto soccorso a causa dei morsi di due molossi lasciati stupidamente e reiteratamente liberi dal loro padrone. In pieno centro abitato. Ieri mattina verso le 10 una donna di 57 anni, A.S. di S. Bernardino, stava passeggiando con il suo chihuahua sulla strada di collegamento da via XI Febbraio a via Vittorio Veneto. Sul lato, dietro il cimitero, ci sono due campi e lì c’era una persona con due molossi che anche ieri mattina, come il giorno precedente, erano stati lasciati liberi di correre.

Quandoi due cani hanno visto il chihuahua, si sono lanciati al suo inseguimento. La donna ha visto i cani correre verso di lei e ha preso in braccio il suo animale, per salvarlo dalla furia degli assalitori. Uno dei due molossi, nonostante i richiami del padrone, si è avventato contro la donna e l’ha morsa ripetutamente a un braccio e alla spalla, riuscendo a stracciare il giubbotto che indossava e ferendola in profondità.

Dopo alcuni momenti di vero terrore, il proprietario dei cani è riuscito a fermare la furia dei suoi animali. La donna ferita è stata portata dal marito al pronto soccorso, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di venti giorni.

Un episodio simile, sempre con protagonisti gli stessi cani e lo stesso proprietario, era avvenuto appena il giorno prima. Intorno alle 11 un sessantenne del quartiere stava passeggiando nei pressi del cimitero quando i due cani lo hanno puntato. L’uomo è stato assalito dai due molossi che lo hanno ripetutamente morso. Quando il proprietario è riuscito a fermarli, si è scusato con la vittima e ha riferito di essere assicurato, fornendo il suo numero di cellulare.

Il ferito comunque si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e rilasciare un certificato. Ma quando ha chiamato il numero fornito, sembra che nessuno abbia risposto e il sospetto è che il numero non sia esatto. Dei fatti sono state informate le forze dell’ordine, alle quali il proprietario dei cani è già noto. Questa persona sarà chiamata oggi a rispondere di quanto accaduto e probabilmente denunciata e multata. Da informazioni del posto, sembra che il fatto di lasciare liberi i due molossi in quei terreni sia un’abitudine, anche se i cani non ubbidiscono al padrone e sulla strada limitrofa transitano parecchi bambini.