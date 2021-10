Arianna Stella parteciperà alla fase finale nazionale di Miss Italia. Ha infatti vinto Miss Eleganza Lombardia by Miss Italia a Ospitaletto nel Bresciano. Arianna Stella si è aggiudicata una delle fasce con maggiore significato storico del concorso di Patrizia Mirigliani. Miss Eleganza è un titolo che viene assegnato anche in finale nazionale e venne creato nel 1950 per premiare la seconda classificata: si trattava di Sophia Loren. L’importante è essere convinti: “Sono elegante, mi propongo con eleganza”, ha ripetuto più volte nel post gara Arianna Stella. La sfida Miss Eleganza Lombardia si è svolta con regia di Alessandra Riva e Anna Svantini davanti ad un pubblico rigorosamente controllato (obbligatorio il green pass ).

“Non pensavo di vincere – ha esclamato Arianna, 22 anni, che vive a Vailate, nella zona cremasca della provincia di Cremona, con mamma Maddalena, papà Amos e il fratello Riccardo – e ora sono felicissima”. Arianna si era assicurata il posto in finale regionale nel settembre 2020, piazzandosi terza alla selezione di Crema. Ma l’anno scorso il problema Covid 19 ha sballato tutti gli schemi del concorso e così l’organizzatrice lombarda Alessandra Riva ha deciso di ammettere Arianna direttamente alle regionali dell’edizione 2021. Le 22 concorrenti di Miss Eleganza a Ospitaletto hanno sfilato con molteplici look e danzato in bikini, e poi le protagoniste della volata decisiva si sono esibite artisticamente.

“La fase in cui mi sono trovata più a mio agio - afferma - è stata la sfilata in abito classico. Ne avevo uno fucsia e argento che ho scelto anche su consiglio di mia mamma. E’ stato bellissimo, mi sentivo elegante al massimo. La fase più difficile ? Sicuramente quella dell’esposizione verbale: devo ancoraacquisire disinvoltura col microfono in pubblico. In generale, anche col costume istituzionale del concorso, ho catturato le attenzioni della giuria con lo sguardo e l’eleganza”. Miss Eleganza Lombardia è universitaria di biotecnologie alla statale di Milano.

In classifica miss Stella ha superato per una manciata di voti la milanese Alessia Ferrari, 19 anni, di Pozzo d’Adda, e terza si è classificata la comasca SerinAjimi, 23, di Montano Lucino. Già durante il saggio artistico a Ospitaletto la signorina Stella ha spiegato i fondamentali del dressage. La partecipazione di Arianna alla fase finale nazionale di Miss Italia sarà un ulteriore spot per la disciplina equestre: “Ho già vinto due Campionati lombardi di dressage- puntualizza lavailatese-. E’ uno sport di eleganza che rispecchia al 100% la mia personalità”. Arianna in sella al suo cavallo Lightblue vuole vincere il terzo titolo lombardo di dressage e ci proverà nelle giornate di venerdì e sabato a Ornago, in Brianza. Il dressage è disciplina olimpica: “Diventare Campionessa olimpica ? Magari ! Comunque mi affascinano anche la moda e l’industria cosmetica”. A Miss Eleganza Lombardia hanno partecipato 22 fanciulle.

A Ospitaletto ha festeggiato la vittoria pure Rosangela Perrone, 25 anni, di Milano: si è aggiudicata la selezione di base valida per Miss Ospitaletto, premiata da Giovanni Battista Sarnico, Sindaco della cittadina bresciana.

Rosangela ha preceduto la cremasca Anna Sampò, 20 anni, di Pandino; terza si è classificata Rita Sartini, 19, brianzola di Vimercate. Al quarto posto Giulia Pirazzini, 21 anni, di Villa Cortese( Milano), universitaria di farmacia, quinta la bresciana Anita Avesani, 18, di Sirmione, centottanta centimetri, studentessa all’istituto del turismo, e sesta un’altra monzese, Valentina Rossi, 18 anni, di Cavenago Brianza, che frequenta il corso universitario di moda e industrie creative. A Miss Ospitaletto hanno partecipato 13 ragazze e le prime sei classificate sono ammesse alla fase regionale del concorso. Rosangela Perrone si è laureata in mediazioni linguistiche e culturali. Miss Ospitaletto è nata in Albania, la nazione di mamma Anila. Papà Vito era italiano al 100%: purtroppo dal gennaio 2017 è salito in cielo. “Vivevo coi miei genitori a Sanguinetto, nei pressi di Verona – racconta Rosangela – e mi sono traferita a Milano nel 2015 per studiare all’Università. Il mio sogno è diventare attrice. Magari anche una protagonista dei programmi tv, però in primis attrice”.

Domenica 10 settembre Golf Club Franciacorta di Corte Franca (Brescia) ci sarà l’ennesima “regionale” con tre titoli in palio validi per l’ammissione alla fase finale nazionale di Miss Italia: Miss Lombardia, Miss Sport e Miss Milano. Il titolo di Miss Lombardia è hors categorie: consente di gareggiare direttamente in finale nazionale televisiva saltando la fase prefinale nazionale. Per questo motivo se lo contenderanno anche ragazze come Arianna Stella già in possesso del normale titolo regionale.