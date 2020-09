Crema (Cremona), 14 settembre 2020 - Dopo 11 anni il concorso Miss Italia è tornato a far tappa nel centro storico di Crema (Cremona). Il titolo di Miss Crema – by Miss Italia l’ha vinto la splendida Francesca Rabbolini, 20 anni, milanese di Villa Cortese. La selezione ha riscosso notevole successo e si è svolta nel giardino dello storico Caffè Verdi, a pochi metri dalle mura di Crema. La vincitrice ha capelli rossi, magici occhi verdi e soprattutto viso da attrice. “E’ il giorno più bello della mia vita”, ha esclamato Francesca, 170 centimetri di armoniose curve, dopo che lo staff del “Verdi” le ha messo corona e fascia da Miss Crema. La vincitrice vive con mamma Tiziana e papà Giovanni. Francesca Rabbolini studia economia all’Università Bicocca di Milano e nella graduatoria di Miss Crema ha preceduto Gloria Fici, 23 anni, nativa di Marsala (città siciliana nota per lo sbarco dei Garibaldini) tuttavia residente a Milano da 4 anni. Terza s’è classificata Arianna Stella, 21 anni, cremasca di Vailate, quarta Beatrice Farina, 19, di Gorlago (Bergamo), quinta Sophie Maria Guerini Rocco, 21, di Capralba (Cremona).

Nelle altre annate alle selezioni ordinarie la responsabile di Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, promuoveva alle regionali le prime due classificate delle selezioni ordinarie. Però il 2020 è particolare, con tempistiche differenti e così Riva ha deciso di promuovere alle regionali le prime 5 classificate di Miss Crema. La sesta, Annamaria Dalovic, mantovana di Bagnolo San Vito, è molto bella tuttavia dovrà partecipare ad un almeno un'altra selezione onde assicurarsi il pass alle regionali.

Nella selezione del Caffè Ferri si sono cimentate 16 ragazze per Miss Italia oltre a nove protagoniste di Miss Mascotte. Le protagoniste di Miss Italia e Miss Mascotte hanno sfilato col costume istituzionale, poi in abito da sera, e hanno dato altresì un saggio di bravura artistica. “Temevo il saggio – rivela Francesca Rabbolini, grande tifosa dell’Inter – poiché sono timida. L’idea di parlare ad un microfono davanti ad un pubblico numeroso m’inquietava, invece è andato tutto bene”. La miss di Villa Cortese per 10 anni ha praticato agonisticamente nuoto: “Ho dovuto smettere, non riuscivo a conciliare la pratica agonistica con gli studi”. Al Caffè Verdi erano presenti splendide madrine: Patrizia Bendotti, bergamasca di Lovere, finalista in diretta tv su Rai 1 a Miss Italia 2018, e Trinidad Galindo, di San Donato Milanese, protagonista alla fase finale nazionale 2017.