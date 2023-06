Pizzighettone, picchia e minaccia di morte la moglie davanti alle figliolette: 36enne allontanato

Pizzighettone (Cremona) – Minacce e insulti, botte anche davanti alle figlie piccole. Un incubo che durava da tre anni per una donna di Pizzighettone. L’orco era il marito 36enne, che ora, dopo l’ennesimo episodio e la denuncia della moglie, è stato colpito da una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle vittime. A eseguire la misura cautelare, emessa dal tribunale di Cremona, i carabinieri della stazione di Pizzighettone.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di una denuncia, presentata dalla donna che ai militari ha raccontato che da circa tre anni l'uomo aveva dato vita a condotte di violenza verbale e fisica: spesso veniva insultata e minacciata di morte anche di fronte alle figlie piccole, a seguito di litigi scaturiti per motivi banali. Le liti erano ormai molto frequenti e, in alcune occasione, la vittima era stata anche picchiata a schiaffi e pugni. All'inizio di giugno, a seguito di un ennesimo litigio, una pattuglia di carabinieri era intervenuta in casa della coppia. A quel punto, non tollerando più le liti e le violenze, la donna ha deciso di denunciare i fatti. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini, accertando che i soprusi e le aggressioni avevano portato la vittima a uno stato di esasperazione e terrore ormai non più tollerabile. Tenuto conto della gravità dei maltrattamenti, l'autorità giudiziaria ha quindi emesso il provvedimento a tutela dell'incolumità fisica della donna e dei figli, imponendo al 36enne di lasciare subito la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da loro.