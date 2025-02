Marchio “Soncino Fantasy“. È guerra a carte bollate

SONCINO (Cremona)Tutelare il marchio “Soncino Fantasy“. È questo il compito affidato dalla Giunta comunale all’avvocato Giulia Affer, dello studio legale Cuonzo Trevisan di Milano, dopo il ricevimento di una nota dell’avvocato Marina Lenti, per conto del suo assistito Massimo Stassano, con la quale viene contestata la validità della registrazione del marchio “Soncino Fantasy“.

Nella delibera si spiega come nel Comune di Soncino e all’interno della rocca sforzesca, per anni si sia celebrata, ogni 25 di aprile, la manifestazione “Soncino Fantasy“, organizzata da un’Associazione locale e patrocinata dal Comune stesso. Nel 2018 un’analoga manifestazione si era svolta a Pizzighettone e gli organizzatori avevano utilizzato per l’evento la denominazione “Soncino Fantasy“. Sui manifesti pubblicitari era riprodotta l’immagine da sempre utilizzata per la manifestazione a Soncino.

Così l’amministrazione aveva deciso di procedere alla registrazione del marchio denominato “Soncino Fantasy“ e del logo del Comune di Soncino all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e si era dato atto che la ditta Intellectual Property & Business Consulting Milano aveva proceduto alla registrazione dei marchi “Soncino Fantasy“ e Soncino più il logo. Un operato assolutamente legittimo, secondo la Giunta che ha deciso di tutelarlo incaricando l’avvocato Affer. La spesa destinata è di 2.500 euro più Iva.

P.G.R.