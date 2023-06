Al Maggiore di Crema asportato un tumore di 30 chili: era stato definito inoperabile

Crema (Cremona) – Ritenuto inoperabile da altre strutture, un cistoadenoma di trenta chili, tumore benigno che interessava entrambe le ovaie, è stato rimosso dall’équipe di Ginecologia di Asst Crema guidata da Vincenzo Siliprandi su una paziente classe 1961. L’intervento è stato eseguito all’Ospedale Maggiore di Crema all’esito di un lungo iter di presa in carico che ha coinvolto diversi specialisti del nosocomio cittadino.

Come spiega il medico Stefano Addeo: "Il quadro clinico della paziente presentava diversi fattori di rischio, soprattutto dal punto di vista anestesiologico. La donna è una forte fumatrice, obesa e con una serie di altre patologie. Per questo, prima di procedere all’intervento, è stato necessario organizzare un importante confronto tra specialisti per garantire lo svolgimento dell’operazione in assoluta sicurezza".

L’iter per arrivare alla sala operatoria è stato lungo e complesso e ha comportato una preparazione meticolosa della paziente. Quando tutto è stato eseguito, la decisione di procedere all’intervento: "Si è trattato di un intervento davvero straordinario per le dimensioni della massa asportata, reso possibile grazie all’apporto di tanti professionisti". Nell’ordine i ginecologi Vincenzo Siliprandi e Stefano Addeo con la specializzanda Chiara Panunzi; il direttore dell’unità operativa di Chirurgia Marco Monti; gli anestesisti Vittorio Perotti, Giuseppina Bonfanti e Giusy Meglio. Con loro anche lo specializzando Luca Fasani.

"Abbiamo provveduto all’asportazione integrale della massa e delle ovaie dopo che alla signora era già stato in passato asportato l’utero", ha chiarito Vincenzo Siliprando, primario del reparto di Ostetricia dell’ospedale. L’operazione è durata due ore e mezza. "Ora la donna è tornata alla sua quotidianità e sta bene. Prosegue il decorso post operatorio presso la nostra struttura". Il cistoadenoma è un tumore delle ovaie, benigno nell’85 per cento dei casi. "Tende a ingrandirsi velocemente – precisa Addeo – Per questo è importante formulare una diagnosi il più velocemente possibile e poi passare alla sala operatoria".