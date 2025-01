Lite in famiglia e poi botte al militare dell’Arma. La sentenza diventa definitiva e va dietro le sbarre

Nel 2021 era stato protagonista di un violento litigio in famiglia, vicenda per la quale sul posto erano arrivati i carabinieri. E lui, molto agitato, se l’era presa anche con un carabiniere, che aveva malmenato. Dopo di che era stato arrestato e portato davanti al giudice che lo aveva condannato a otto mesi di reclusione. Inoltre la pena non aveva potuto essere sospesa in quanto l’uomo era già pregiudicato. Dopo oltre tre anni dall’episodio, il giorno di Capodanno a casa di questo 51enne di Castelverde sono tornati i carabinieri, questa volta con un ordine di arresto. La sentenza emessa nel 2021 era diventata esecutiva e inappellabile solo negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso e i militari avevano avuto l’ordine di andare a prendere l’uomo e di portarla nel penitenziario cremonese di Ca’ del Ferro, dove resterà fino alla prossima estate. P.G.R.