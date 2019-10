Crema (Cremona), 5 ottobre 2019 - Due stranieri e un italiano denunciati per furto in due diverse operazioni dai carabinieri. Il primo episodio è avvenuto giovedì mattina alla Girandola, dove un pregiudicato milanese di 65 anni ha cercato di sottrarre generi alimentari. Scoperto dai responsabili, l’uomo ha spintonato la persona che gli chiedeva ragione del suo gesto e si è allontanato a bordo di un’auto. Dell’episodio sono stati avvertiti i carabinieri di Bagnolo che, grazie alle telecamere e alle testimonianze, hanno identificato e denunciato l’autore del furto, che poi si è tramutato in rapina impropria, avendo spintonato una persona.

I militari di Bagnolo hanno denunciato anche due donne bulgare di 24 e 28 anni senza fissa dimora che avevano rubato il portafoglio a un uomo di 77 anni all’interno del supermercato Gran rondò. La vittima stava facendo la spesa, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando è stata avvicinata dalle due donne. Mentre una lo distraeva, l’altra rubava il portafoglio. Tutto questo notato dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale. Le due donne sono state fermate e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Bagnolo che hanno portato le due in caserma per denunciarle per furto aggravato in concorso