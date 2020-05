Cremona, 1 maggio 2020 - Aumentano gli iscritti alle Università cremonesi. Secondo il rapporto redatto dalla Provincia di Cremona gli studenti iscritti nelle Università della provincia di Cremona nell’Anno Accademico 2019/20 sono complessivamente 1.747. Rispetto all’anno prima si è registrata una crescita di 155 studenti (+10%), dovuta soprattutto all’aumento delle iscrizioni al Politecnico di Milano.

Le Università che hanno sede in provincia sono precisamente: Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia ed Università degli Studi di Milano. I dati, forniti dalle Università ed elaborati dall’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, evidenziano il numero e le caratteristiche degli studenti iscritti e laureati e la loro provenienza. “I dati mostrano un importante trend in crescita delle iscrizioni nelle realtà Universitarie, che sono le nostre eccellenze al servizio del sapere, dell'economia, della società, traghettando le comunità locali lungo la via del progresso grazie a ricerche e studi applicabili in vari ambiti anche produttivi e dando ai nostri giovani una opportunità differente di crescita e di inserimento nel mercato del lavoro” - ha precisato Paolo Mirko Signoroni.

Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2019/20 sono complessivamente 1.747. L’università più frequentata è il Politecnico di Milano con 523 iscritti (30%), seguita dall’Università degli studi di Pavia con 477 iscritti (27%), dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con 393 iscritti (22%) e dall’Università degli studi di Brescia con 281 iscritti (16%). Rispetto all’anno prima, nell’A.A. 2019/20 si è registrata una crescita di 155 studenti (+10%), dovuta soprattutto all’aumento delle iscrizioni ai corsi di ingegneria del Politecnico di Milano (+158 studenti).

Distinguendo gli iscritti per genere, risulta che i maschi sono complessivamente 906 (il 52%) e le femmine 841 (il 48%). La differenza maggiore tra i due sessi si rileva all’Università degli studi di Milano dove prevale il genere femminile (le femmine sono il 74% e i maschi il 16%) e al Politecnico di Milano, dove prevale invece il genere maschile (i maschi sono il 79% e le femmine il 21%). In generale, le ragazze preferiscono i corsi di laurea in “infermieristica”, “fisioterapia” e “assistenza sanitaria”, dell’Università degli studi di Brescia (le ragazze sono il 68% degli iscritti) , i corsi di “infermieristica “ dell’Università degli studi di Milano (sono l’84%) e i corsi di “musicologia” e di “lettere e beni culturali” dell’Università degli studi di Pavia (sono il 60%). I ragazzi invece preferiscono i corsi di ingegneria del Politecnico di Milano (i ragazzi sono il 79% degli iscritti) e corsi di economia e scienze agrarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sono il 51%).