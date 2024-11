Irregolare in Italia semina il panico per dieci chilometri. Inseguito dalla Gazzella, finisce sul guardrail e in carcere Un immigrato irregolare mette a repentaglio la vita di chi si trova sulla sua strada, sfuggendo ai carabinieri in una pericolosa corsa automobilistica. Finisce in carcere dopo essere stato fermato ad Albignano di Truccazzano.