Cremona, 18 agosto 2019 - Indagini in corso per risalire all'identità dei vandali che la scorsa notte hanno imbrattato con scritte ingiuriose i cartelloni pubblicitari della festa dell'Unità di Cremona. E' un nuovo episodio contro il Pd di Cremona dopo quello del 2 giugno scorso, in concomitanza con la festa della Repubblica, quando erano apparse scritte con spray contro l'ex ministro Minniti. Il fatto è seguito dalla Digos.

