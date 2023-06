Lo schianto sulla Paullese: l’infermiera travolta è in condizioni disperate

Monte Cremasco, 23 giugno 2023 – Sono gravissime le condizioni di A.A, l’infermiera di 30 anni di Boffalora d’Adda rimasta vittima di un incidente sulla Paulese mercoledì mattina alle 7 mentre si stava recando al lavoro presso l’Ospedale Maggiore di Crema. La giovane donna è stata tamponata mentre era a bordo della propria Renault Clio da una Fiat 500 condotta da un 47enne milanese che non si è accorto che la vettura della trentenne era ferma in mezzo alla strada.

“Ho visto l’auto ma non mi sono accorto che fosse ferma e quando ho percepito il pericolo era ormai troppo tardi", ha riferito ai carabinieri il guidatore milanese. Nell’urto, mentre lui è riuscito a parare il colpo, la Clio è stata sbattuta a forte velocità contro i plinti di cemento che delimitano le due carreggiate della Paullese. E proprio il fatto che l’auto fosse ferma fa ritenere probabile l’ipotesi che l’infermiera avesse accusato un malore tale da impedirle di governare l’auto, al punto di farla fermare in mezzo alla strada.

Tuttavia quando l’infermiera è stata soccorsa dai propri colleghi della Croce Verde e dal dottore dell’automedica, le sue condizioni non sembravano così gravi. Il medico comunque ha chiamato un’eliambulanza che ha trasportato la giovane al Papa Giovanni XXIII.

E qui la situazione si è fatta pesante, tanto che la trentenne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e poi subito operata alla testa. Quindi riportata dalla sala operatoria di nuovo in Rianimazione, dove le macchine la mantengono in vita. Al momento per la giovane non resta altro che assistere al decorso delle sue condizioni. Si attendono notizie positive, anche se non ci si nasconde che le condizioni sono critiche.

Nel frattempo continuano le indagini da parte dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto le testimonianze, al di là di quella dell’investitore. Importanti sono le dichiarazioni dei soccorritori che hanno aiutato la giovane a uscire dai rottami della sua auto e che poi l’hanno stabilizzata prima di consegnarla all’eliambulanza, come fondamentali saranno i referti dei medici dell’ospedale bergamasco per capire che cosa sia successo alla trentenne.