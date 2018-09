Castellone (Cremona), 11 settembre 2018 - Tamponamento mortale sulla Paullese. Intorno alle 13 di oggi, Loris Maitti, 42enne di San Bassano ha perso la vita in un tragico scontro mentre era in sella al suo scooter. Maitti a quanto sembra da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Crema intervenuta per i rilievi, non si sarebbe accorto che l'autotreno si stava fermando sul ciglio della strada, a causa di una foratura.

Lo scontro è stato tremendo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma purtroppo per 42enne non vi è stato nulla da fare. Il traffico a causa dell'incidente ha subito qualche rallentamento.