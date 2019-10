Trescore Cremasco, 1 ottobre 2019 - Ha perso il controllo della sua Dacia. L’auto ha cominciato a sbandare e poi si è capottata. Un lungo, tragico momento. I tre passeggeri che stavano viaggiando sulla macchina facendo ritorno a Crema si sono ritrovati in una situazione terribile. L’auto si è ribaltata e poi ha terminato la sua corsa sul fianco. Nel silenzio irreale dell’autostrada, dalla vettura sono uscite due persone, una ragazza di 18 anni di Campagnola e un 19enne di Crema: subito hanno notato che il conducente, Tommaso Cerioli, 19enne di Trescore Cremasco, era rimasto all’interno della Dacia e non si muoveva. In pochi istanti i due ragazzi hanno capito che la situazione era grave. Hanno chiamato i soccorsi e poi pensato a fermare lo scarso traffico che stava viaggiando sull’autostrada A1. Siamo nel territorio del paese di Roncocesi (Re).

I tre amici stavano rientrando a casa, dopo una giornata passata a Bologna. L’incidente è accaduto venti minuti dopo la mezzanotte. I soccorsi sono arrivati ben presto. Un’automedica e un’ambulanza sono arrivate sul posto. I soccorritori si sono occupati del conducente, anche se ben presto hanno dovuto arrendersi all’evidenza: per Tommaso Cerioli non c’era più nulla da fare. Nel frattempo si sono precipitati gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo del ragazzo dalle lamiere. Gli agenti hanno chiuso al traffico quel tratto di autostrada, deviando i mezzi sull’altro lato per poi ripristinare il senso di marcia intorno alle 2.30. Sulle cause che hanno portato all’incidente, si dà credito a un colpo di sonno del conducente, il quale non ha potuto ripararsi dai colpi subiti nella carambola.

Profondo il cordoglio in paese, dove il giovane abitava con la famiglia, primo di cinque figli di Leonardo Cerioli e di Anna Scura. «È il secondo giovane che perdiamo (il primo è stato il 17enne Davide Zanatta, morto per un incidente in moto il 4 agosto, ndr) e ci pare strano doverli salutare per sempre. Sono un po’ figli del paese e il dispiacere è comune a tutti». Tommaso aveva frequentato l’istituto Galilei a Crema ma senza riuscire a conseguire il diploma. Tra le sue grandi passioni c’erano le moto e la musica. I genitori hanno appreso la notizia in piena notte e il padre è partito per Reggio Emilia per il riconoscimento del figlio. I funerali saranno celebrati a Casaletto Vaprio da don Achille Viviani, parroco del paese, anche se al momento si è in attesa della decisione del magistrato in merito all’esecuzione dell’autopsia.