Il ventenne salvato dall’auto in fiamme guidava ubriaco

Incidente e auto in fiamme con il conducente che riesce a salvarsi grazie all’intervento di alcuni passanti e viene portato in ospedale, dove si scopre che ha bevuto troppo: denunciato e privato della patente. Il sinistro era successo il 9 giugno verso le sei del mattino a Bonemerse, quando alcuni passanti sono stati testimoni di un’uscita di strada da parte di una vettura. L’auto è finita in un campo, si è ribaltata e ha preso fuoco. I passanti sono corsi ad aiutare il conducente, facendolo uscire dall’auto prima che venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto automedica e ambulanza, i soccorritori si erano presi cura del ventenne. Poco dopo era arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro, poi i militari avevano raggiunto il giovane all’ospedale di Cremona. Lì, viste le condizioni del ragazzo, avevano chiesto ai medici di verificare se avesse bevuto. E i risultati, arrivati ora, evidenziano come il ventenne avesse in corpo alcol quattro volte oltre il massimo consentito. Lo hanno quindi denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli hanno tolto la patente.

P.G.R.