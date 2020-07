Cremona, 29 luglio 2020 - Un sostegno allo shopping in questo periodo di saldi, iniziati sabato 25 luglio, ed anche un modo per rendere ancora più attrattive le vie del centro durante i Giovedì d’estate. Domani, giovedì 30 luglio, sino alle 23,30, si farà infatti musica in diversi locali: La Tisaneria di via Lombardini, Dietro al Duomo di largo Boccaccino, Chiave di Bacco in piazza Marconi, Corte dei Miracoli di via Decia, Bar Stradivari di piazza Roma e La Cioccolateria, sempre in piazza Roma. Altro aspetto significativo da rimarcare è che, sempre domani sera, saranno aperti, con interessanti proposte, anche i negozi di via Robolotti, allargando così il numero di attività commerciali dove recarsi per fare acquisti.

I Giovedì d’estate sono un appuntamento che, pur in forma ridotta, è stato confermato anche quest’anno come ripresa necessaria per le imprese e la città. “Il Comune, insieme a Le Botteghe del Centro, Confcommercio e al DUC (Distretto Urbano del Commercio - dichiara l’Assessore al Commercio Barbara Manfredini - ha attivamente collaborato per organizzare queste visite serali finalizzate a favorire lo shopping e a riportare i clienti nei vari negozi rimasti chiusi durante il lockdown e che hanno deciso con coraggio di presentarsi alla città con nuove proposte”.