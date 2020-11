Crema (Cremona), 19 novembre 2020 - Aveva un revolver Smith e Wesson 357 magnum con 50 cartucce, 19mila euro in contanti e vario materiale, probabilmente refurtiva di colpi commessi negli ultimi tempi. Un 36enne ucraino è, secondo i carabinieri del nucleo operativo di Crema, uno degli autori del maxi-furto di cosmetici messo a segno nella notte tra l'1 e il 2 novembre ai danni della ditta Intercos Europe spa di Dovera.

Parte della refurtiva, diverse scatole di cosmetici per un valore di centomila euro, era già stata recuperata. I carabinieri sono arrivati al 36enne perché sospettato di detenere armi in modo illegale: durante la perquisizione oltre al resto dei cosmetici della Intercos, sono stati trovati appunto la pistola, i soldi e altro materiale che poi è risultato provento di ulteriori furti avvenuti nei mesi scorsi nel Nord Italia. In particolare sono state recuperate varie scatole di mascherine e guanti in lattice, alcune scatole di scarpe griffate, foulards e occhiali di note marche.

Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro e i cosmetici sono stati restituiti alla ditta Intercos Europe spa. Per il 36enne è scattata una denuncia per per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e furto aggravato.