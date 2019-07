Cremona, 4 luglio 2019 - Tra le forze dell'ordine erano conosciuti come la banda della Bassa capace nell'agosto 2018 di mettere a segno almeno 18 furti in abitazioni e aziende agricole. Arrestati a settembre, i componenti della banda fermati dai carabinieri sono finiti alla sbarra. Per i tre albanesi della banda è arrivata la condanna a cinque anni di carcere ciascuno. Il pubblico ministero Emilio Pesante per loro aveva richiesto una condanna a dieci anni. I colpi erano stati messi a segno a Mezzano, Caorso, San Giuliano, Cortemaggiore, Monticelli, Villanova e Polignano.

