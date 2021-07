Cremona, 7 luglio 2021 - I Finanzieri del Comando Provinciale di Cremona su disposizione della locale Procura della Repubblica stanno sequestrando beni mobili ed immobili per oltre 72 milioni di euro nei confronti di un sodalizio criminale capeggiato da un imprenditore cremonese dedito alla frode e all'evasione fiscale. Lo comunica una nota della Guardia di Finanza.

Oltre alle fiamme gialle operanti nelle province di Cremona, Milano, Brescia, Pavia, Bergamo, Lodi, Varese, Mantova, Parma, Piacenza, Venezia, Verona, Vicenza, Roma, Frosinone, Genova, Sassari, Torino, Treviso, Siena e Taranto, - con il coordinamento dell'Ufficio di Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale - le attività sono in corso anche in Belgio, Bulgaria, Germania e Svezia dove è stata rilevata la presenza di beni riconducibili agli indagati.