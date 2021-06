Pizzighettone (Cremona), 24 giugno 2021 - Il grazie della Regione alla Protezione civile arriverà nei prossimi giorni. Con un bando da 5 milioni di euro per acquistare attrezzature e materiali, destinati alle associazioni territoriali. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, che questa mattina ha partecipato all'inaugurazione del cantiere sul Ponte Trento e Trieste a Pizzighettone.

“Innanzitutto parliamo della situazione straordinaria della pandemia, un'emergenza di tipo sanitario dove la Protezione civile si è messa a piena e completa disposizione del sistema sanitario, stiamo raggiungendo dal febbraio 2020 fino ad oggi le circa 400mila giornate uomo, ovvero 400mila persone, anche le stesse, hanno dato una loro giornata al volontariato”, ha ricordato Foroni. “Oggi i volontari sono circa 25mila, un numero enorme che dimostra la grande importanza del volontariato in queste situazioni. Se non ci fosse stato il volontariato di Protezione civile quanto sarebbe costato al sistema pubblico sopperire alla mancanza?”, ha spiegato. Oltre al bando la nuova legge regionale che è in cantiere andrà a focalizzarsi sul volontario, per cui saranno previste anche delle specializzazioni e un aggiornamento continuo.