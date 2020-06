Cremona, 25 giugno 2020 - La tradizionale fiera merceologica di San Pietro quest’anno non si terrà. Come comunicato agli operatori commerciali dalla Direzione dell’Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea del Comune, la manifestazione, già in programma per il pomeriggio di sabato 27 giugno e domenica 28 giugno in viale Po e via Navaroli, non sarà effettuata poiché, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non sussistono le necessarie condizioni sanitarie e di sicurezza per il suo svolgimento. Inoltre, dal momento che tutti gli attrazionisti hanno comunicato la loro rinuncia a partecipare al luna park di San Pietro, l'edizione di quest’anno non si farà. L'Amministrazione comunale ha cercato di coniugare gli eventi con le norme anti-Covid, ma i costi, la logistica e l'organizzazione sono alla fine risultati talmente complessi che è risultato impossibile, sia per la parte pubblica, sia per i privati, sostenere le iniziative.

