Fialetta maleodorante lanciata dai falsi tecnici

RIVOLTA D’ADDA (Cremona)Una coppia di ottuagenari nel mirino di falsi tecnici dell’acquedotto che, con una scusa, sono riusciti a introdursi nella loro abitazione ma non hanno portato a termine il colpo perché non hanno trovato gioielli né soldi. I due banditi hanno suonato alla porta dei coniugi. Quando la donna l’ha socchiusa, uno dei due ha lanciato in casa una fialetta dall’odore nauseabondo. Aquel punto il complice ha chiesto di entrare per un controllo delle condutture dell’acqua, richiesta cui la coppia ha acconsentito. Una volta dentro casa, mentre uno dei due malviventi intratteneva gli anziani l’altro, con la scusa di controllare gli scarichi, ha ispezionato la casa alla ricerca di qualcosa da rubare, ma non ha trovato nulla.Poco dopo è quindi riapparso e ha fatto cenno al complice di andarsene. Così i due se ne sono andati a mani vuote e, poco dopo, gli anziani si sono accorti che il finto tecnico aveva frugato tra le loro cose. Quindi hanno avvertito le forze dell’ordine.P.G.R.