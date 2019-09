Cremona, 17 settembre 2019 - L'edizione del 2019 della Festa del Torrone di Cremona si prepara ad essere all'insegna del Genio e della Creatività, nel segno di Leonardo Da Vinci. Da sabato 16 a domenica 24 novembre sono in programma ben nove giorni di festa che trasformeranno Cremona nella capitale nazionale dell'intrattenimento e del dolce star bene. Questa edizione sarà interamente dedicata quindi al genio e al grande potere della creatività, complice il grande anniversario mondiale dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il celebre e poliedrico protagonista assoluto del Rinascimento.

Genio è anche artigianalità e a Cremona si trova la perfetta esemplificazione proprio nel torrone e, ovviamente, nella grande tradizione liutaia. La sfida sarà quindi di esaltare queste bellissime caratteristiche nel programma che è già in via di costruzione, con moltissime iniziative, spettacoli, concerti, musical, infiorate, performance ed altro ancora. Obiettivo della Sgp Events, la società che ormai da 12 anni organizza l'evento, è di superare sé stessa e il grande successo degli ultimi anni. Nel 2018 sono state 350mila le presenze in 9 giorni, 85 tonnellate di torrone venduto, 280 gli eventi culturali, di animazione ed intrattenimento, 800 camper, 350 bus. E per farlo punterà su molte conferme ma altrettante novità. Non mancheranno infatti le costruzioni giganti di torrone, la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d'oro, ad esempio, ma faranno parte del programma anche iniziative di carattere storico, di animazione e intrattenimento.

«La Regione Lombardia promuove la valorizzazione dei suoi prodotti e delle tipicità che il territorio offre- ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura -, per questo non possiamo che essere soddisfatti nel vedere come grazie a questa iniziativa si contribuisca alla promozione delle eccellenze capaci di creare un indotto così importante in termini turistici e di visibilità internazionale».