Cremona, 27 ottobre 2019 - Un panino molto speciale, in occasione della Festa del Salame. Si tratta di un panino al salame di 10 metri realizzato per la giornata conclusiva della kermesse a Cremona. "Il pane è stato realizzato con farina di tipo 2 macinata a pietra e un'aggiunta di farina di semola siciliana - dice Emanuele Generali, titolare dell'omonimo panificio - senza nessun tipo di additivo che cambi il sapore del pane. La vera difficoltà è stata riuscire a trovare il giusto equilibrio per realizzare un pane rustico con una giusta crosticina esterna e al tempo stesso una mollica morbida che esalti i sapori ed i profumi del salame e che non si spezzi nel taglio. Per farcire questo maxi panino sono stati utilizzati 8 metri di salame Negroni".

