Cremona, 22 febbraio 2019 - Festa della donna e prevenzione. Per l’ASST di Cremona, da anni ormai, l’8 marzo sarà all’insegna dei percorsi di salute al femminile. Le donne potranno scegliere di effettuare gratuitamente e senza prenotazione visite senologiche, ginecologiche, valutazione del rischio di tromboembolismo venoso (test), partecipare agli incontri informativi curati dai Consultori di Cremona e Casalmaggiore. La novità di quest’anno? Partecipa anche il Servizio Dipendenze di Cremona e Casalmaggiore per parlare alle donne di gioco d’azzardo, un fenomeno che riguarda sempre di più anche la sfera femminile, ma che è ancora troppo sottovalutato.

In materia di prevenzione fondamentale sarà la collaborazione con le assistenti sanitarie dell’ATS della Val Padana, che saranno presenti nelle diverse sedi per effettuare counseling, promozione della salute e dello screening. Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura dell’informazione e prevenzione sulla base del noto principio “prevenire è meglio che curare”: la diagnosi precoce favorisce e facilita la cura e in molti casi garantisce la guarigione. In particolare, il focus di quest’anno è la prevenzione del fibroma uterino nelle varie fasi della vita della donna.

Si svolge in collaborazione con: ATS della Val Padana, Fondazione Opera Pia “Luigi Mazza” Onlus, Associazione Incontro Donne Antiviolenza, Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, Associazione Amici dell’Ospedale di Cremona, Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Associazione Patologia Oncologica Mammaria, Associazione per la Ricerca in Campo Oncologico, Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali Socio Sanitarie, Cancro Primo Aiuto, Croce Rossa Italiana, Donne Senza Frontiere, Mammalia, Mamme…che stress, Rotarians 4 Health