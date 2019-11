Cremona, 28 novembre 2019 - Si trovava in ospedale per una visita medica, ma all'improvviso ha gettato via la stampella e ha sfilato il tutore dal braccio per darsi alla fuga. Protagonista un 24enne detenuto nel carcere di Cremona, nordafricano ritenuto ad "alto rischio diradicalizzazione religiosa". Lo ha reso noto il segratarioregionale del sindacato della Polizia Penitenziaria (Uilpa), Domenico Benemia. "Era privo di manette perché classificato come impossibilitato a muoversi autonomamente - ha spiegato - ma il problema è la gravissima carenza di personale".

