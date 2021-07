Sono stati fermati ad un posto di blocco quando ormai credevano di essere al sicuro. Alle prime luci dell'alba di ieri i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cremona in collaborazione con l’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema, hanno fermato e denunciato tre cittadini romeni per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Nel corso di un controllo mirato, i carabinieri hanno fermato un Land Rover Discovery a bordo del quale viaggiavano i tre cittadini romeni, tutti residenti in Romania e di età compresa fra i 29 ed i 33 anni.

Al controllo dell’auto, intestata ad un quarto romeno non presente, è seguita la sorpresa: i militari hanno rinvenuto 250 stecche di sigarette di varie marche, 40 pacchetti di Gratta e vinci, 1 pinza, 1 chiave a pappagallo e un paio di cesoie oltre alla somma 190 euro in contanti. Le indagini, immediatamente avviate a seguito del ritrovamento, hanno reso possibile scoprire che la merce rinvenuta nell’auto era la refurtiva rubata nella nottata da una tabaccheria di Viadana per un valore complessivo intorno ai ventimila euro. La titolare della tabaccheria ha riconosiuto la merce rubata dal suo negozio e per questo ha sporto formale querela di furto, la stessa merce le è stata restituita dai militari che nel frattempo hanno denunciato i tre stranieri.