Crema, 26 maggio 2019 - «I commercianti del centro chiederanno al Comune di ripristinare la sosta a pagamento anche la domenica almeno in piazza Moro per consentire un ricambio di auto nel parcheggio, visto che a loro detta, troppe persone lasciano l’auto per tutto il giorno di festa , non permettendo ai potenziali clienti di trovare posto». Lo dicono alcuni commercianti che, attraverso l’associazione Asvicom, in questi giorni stanno facendo girare una lettera tra i punti vendita per avvertire dell’iniziativa e trovare persone che vi aderiscano. La proposta nasce anche dal fatto che a breve piazza Garibaldi e i suoi 40 posti macchina saranno resi inagibili dai lavori di sistemazione della stessa che dureranno tutta l’estate. La fame di parcheggi in centro sarà ancora più grande e se la domenica il posteggio si lascia gratuito, si rischia di non avere posti liberi e di scoraggiare l’arrivo di potenziali clienti.

Tuttavia la proposta non piace a tutti. Infatti qualcuno ha avanzato una controproposta. «Perché mettere a pagamento, penalizzando i possibili clienti e scoraggiandoli, quando basta instaurare una sosta a tempo: due, tre ore e poi si cambia. In questo modo il turn over sarebbe garantito. E sarebbe tutto anche più coerente, in quanto conforme con le richieste dei commercianti, che a Natale chiedono un’ora di parcheggio gratuito per incentivare i clienti a venire in centro e ad agosto sono favorevoli alla sosta senza pedaggio per tutto il mese (ma magari con disco orario)».

Della proposta sarà investito l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, che però non è del tutto all’oscuro di quel che sta succedendo. «Ho avuto sentore che qualcosa si muova all’interno dei commercianti e so che si sta distribuendo un foglio dove viene illustrata la proposta. I commercianti stanno sondando il terreno tra loro. Posso anticipare che non sarei del tutto contrario. Ricordo che alla Gestopark, che gestisce i parcheggi in città, spettano altri 500 posti a pagamento. Mettere piazza Aldo Moro a pagamento anche la domenica potrebbe entrare nel computo dei nuovi parcheggi col ticket. Ma è necessario inquadrare bene pro e contro».