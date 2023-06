Un pomeriggio di ordinaria follia a Crema. Cinquantenne ruba al supermarket e poi picchia tutti: arrestato

Crema (Cremona) – Farà 18 mesi dietro le sbarre un italiano di 50 anni noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e condannato, dopo aver picchiato tutte le persone che gli si paravano davanti, complice una solenne bevuta, gratuita, che si era concesso. Giovedì pomeriggio questo cinquantenne senza fissa dimora era dalle parti della stazione di Crema. Ha deciso che aveva sete ma probabilmente non aveva con sé denaro e quindi ha pensato di risolvere il problema entrando nel vicino supermercato Md dove, senza tanti problemi, ha aperto alcune bottiglie di birra e le ha bevute. Quindi, come se nulla fosse, si è portato verso l’uscita come un qualsiasi cliente che non aveva trovato niente da acquistare.

Tuttavia il suo operato all’interno delle corsie è stato notato e un commesso gli si è fatto incontro per chiedergli di saldare il conto. Il cinquantenne non ne aveva alcuna intenzione e vista l’insistenza dell’addetto, non ha trovato di meglio da fare che insultarlo, spintonarlo e poi picchiarlo per cercare di guadagnare l’uscita, il tutto sotto gli occhi di numerosi clienti. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine e una pantera della polizia è ben presto arrivata sul posto. Due poliziotti si sono fatti incontro al cinquantenne che non si è lasciato intimorire neppure dalla divisa.

Anzi, ha colpito anche gli agenti, sempre cercando di farsi strada e andarsene. Vista la strenua resistenza che l’uomo stava opponendo e le difficoltà a contenerlo, sul posto sono fatte arrivare altre pattuglie che, alla fine, sia pur con grandi sforzi, sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a portarlo in commissariato. Mentre in pronto soccorso venivano medicati due poliziotti e il commesso, che saranno dimessi di lì a poco con qualche giorno di prognosi, in commissariato la persona veniva arrestata per oltraggio, resistenza e lesioni. Inoltre in una tasca dei pantaloni del cinquantenne gli agenti hanno trovato un coltello e quindi alle accuse veniva aggiunta anche il porto abusivo di oggetto atto a offendere.

Ieri mattina l’uomo è stato portato davanti al giudice del tribunale di Cremona per il processo per direttissima. Il giudice ha condannato il 50enne a 18 mesi e poi lo ha lasciato libero.