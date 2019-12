Crema, 10 dicembre 2019 - Banda ultra larga in notevolissimo ritardo sul piano nazionale con solo cinque comuni che hanno completato i lavori. Lo afferma in un recente articolo Il Sole 24ore, mettendo in allarme chi sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Non a Crema e nel cremasco, però, dove i lavori procedono secondo programma e dove da giugno saranno finiti e sarà possibile collegarsi. Questa la notizia che Aldo Casorati, sindaco di Casaletto Ceredano, ma presidente dell’Area omogenea che ha incaricato Infratel di provvedere a stendere la banda ultra larga nel cremasco.

«In ben 25 comuni è in corso l’opera di sistemazione della banda, mentre in altri 15 i lavori partiranno in questo mese di dicembre. Posso tranquillamente sottoscrivere che l’opera sarà terminata e collaudata entro la primavera e che sarà possibile cominciare gli allacciamenti già dal prossimo giugno. Questo risultato si è potuto ottenere grazie a un Impegno sinergico delle istituzioni coinvolte, vale a dire la società Infratel che ha accettato di sottoscrivere la convenzione con un comune capofila che fosse unico riferimento per tutti i comuni del territorio cremasco, cioè il comune di Casaletto Ceredano. Quindi c’è Open fiber, la società che ha vinto l’appalto dei lavori e che ha condiviso questa metodologia di confronto e di collaborazione territoriale che le permetterà di completare e dare il via al collaudo finale nei 40 comuni del cremasco dove è stata sistemata la fibra in contemporanea. C’è anche l’interessamento al progetto di regione Lombardia. «La Regione - conferma Casorati - ci ha dato un grande supporto sia nella fase iniziale di contatto e di perfezionamento della convenzione con Infratel, sia nella fase di conferenza dei servizi, al fine di ottenere le autorizzazioni in contemporanea di tutte le istituzioni coinvolte». E anche la provincia di Cremona ha aderito alla convenzione.

Il progetto è stato seguito passo dopo passo dalla società partecipata dai comuni cremaschi, cioè Consorzio.it che ha inglobato Scrp. I professionisti di Consorzio.it. molto preparati in materia di internet, banda larga e ultra larga e sistemi informatici, con grande impegno e competenza tecnica seguono lo svolgimento dei lavori e il progetto. «Senza questo aiuto – conferma Casorati - il piccolo comune capofila non sarebbe mai riuscito a raggiungere questo importante obiettivo. Questo risultato è la dimostrazione inconfutabile che un territorio unito, con una società propria operativa, capace e sana dal punto di vista patrimoniale può raggiungere importanti risultati a beneficio delle imprese e della comunità del territorio».