Crema, 31 ottobre 2020 - Tre bar chiusi e diverse persone sanzionate. E' il risultato della serie di controlli che sono stati messi in atto dai carabinieri, in particolare della stazione di Rivolta d'Adda e di Bagnolo Cremasco, controlli finalizzati appunto alla verifica del rispetto delle norme contenute negli ultimi Dpcm ed emanate dalla Regione Lombardia.

Nei locali è stato ritrovato il mancato rispetto di alcune disposizioni: per due bar è scattata al chiusura obbligatoria per cinque giorni, mentre per un terzo per quattro giorni. Multati anche alcuni avventori, responsabili di aver creato assembramenti davanti ai locali: si tratta di quattro persone, due italiane e due romene. I carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno invece denunciato un 18enne, che avrebbe dovuto trovarsi in isolamento fiduciario perchè venuto a contatto con una persona positiva. Il ragazzo invece girava in macchina con altre tre ragazzi 15enni. Per lui è scattata la denuncia per violazione del protocollo sanitario, mentre gli altri ragazzi a bordo sono stati segnalati alla Ats per l'attuazione del protoccolo sanitario previsto.