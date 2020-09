Cremona, 8 settembre 2020 - "Sono un po' preoccupata, ma ho fiducia nella scienza". Sono le parole dell'architetto Stella Bellini, consigliere comunale a Cremona, volontaria nella sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid allo studio all'Inmi Spallanzani di Roma e all'ospedale di Verona.

"Questa decisione è scaturita dall'osservazione dei mesi drammatici che abbiamo vissuto come Paese - ha aggiunto Bellini ospite di 'Agorà' su RaiTre - e per quello che hanno passato alcune zone, tra cui anche la mia città Cremona. Mi sono proposta perché la mia comunità e tutti i cittadini non debbano più vivere una situazione così drammatica".

E ha ribadito: "Sulle possibili reazioni al candidato vaccino anti-Covid sono un po' preoccupata è chiaro, ma ho allo stesso tempo ho una grandissima fiducia nella scienza, i protocolli sono molto scrupolosi. Fisicamente sto bene e sono sana. I rischi che corro sono minimi rispetto alla speranza di avere un vaccino e di proteggere tutti".