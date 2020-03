Cremona, 11 marzo 2020 - Il Dirigente dell'ufficio scolastico di Cremona, Fabio Molinari ha lanciato un appello a tutti i ragazzi: “State a casa”. Il Dirigente scrive: “Il Presidente del Consiglio si è assunto una responsabilità importante: questo è un fatto. Quello che mi interessa maggiormente è il messaggio chiaro, limpido e inequivocabile che è emerso e che da giorni stiamo tentando di comunicare: “state a casa”. Siamo troppo abituati a sdrammatizzare ingenuamente le circostanze serie. "Cosa vuoi che succeda se stasera usciamo a fare un giro con gli amici? Che problemi ci sono ad andare a sciare in una giornata di sole? Non sarò sicuramente io a portare in giro il virus se mi vedo con i miei amici...".

"In circostanze normali, queste sarebbero situazioni normali ma oggi non siamo affatto in una circostanza normale. Non si è deciso di sospendere le lezioni per concedere vacanze in più ai ragazzi bensì per preservare la loro salute e quella dei loro famigliari. Lo ribadisco: ragazzi, non siete in vacanza, siete in emergenza. - sottolinea il Dirigente - E l'emergenza è una cosa seria. Non dovete spaventarvi, ma dovete essere coscienti che, per stare tutti tranquilli, basta solamente evitare di uscire di casa se non per motivi eccezionali. Cercate di cogliere la bellezza di questo tempo che sembrerà certamente più lungo, più noioso, più ripetitivo. Ma sarà tempo prezioso per consentirci di avere davanti a noi di nuovo tanto tempo libero."

E ancora: "Se volete bene a voi stessi, ai vostri amici, alla vostra famiglia, rispettate quelle poche e semplici regole che in tutti i modi ed in tutte le salse si stanno comunicando. Ringraziate il cielo che, per tutelarvi, avete la sicurezza di una casa e di una famiglia e non siete costretti a scappare costantemente dalla guerra, dalle bombe, dagli spari. Siate responsabili, vi chiedo solo questo. Dimostrate con i fatti la vostra maturità, sarà sicuramente il diploma più bello che potrete meritare e la pagella più meritata che potrete esibire. Mi raccomando, io ho grande fiducia in voi! So che non mi deluderete! E vedrete che, pian piano, le cose torneranno a posto. Con l'impegno di tutti”.