Cremona, 13 maggio 2020 - Il loro arrivo era stato definito il "primo raggio di sole" durente giorni drammatici, quelli dell'apice dell'emergenza Covid-19 in Lombardia. Ora, iniziata la Fase 2, per la ong americana "Samaritan's Purse" è giunto il momento di salutare Cremona e l'Italia, dopo aver portato un prezioso aiuto in una delle zone più colpite dalla diffusione del Coronavirus. Oggi il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha incontrato a Palazzo Lombardia una delegazione dell'equipe medico sanitaria che ha operato a Cremona nell'ospedale da campo costruito con attrezzature e personale sanitario propri.

E' stata l'occasione per rivolgere "a nome di tutti i lombardi, un doveroso e sentito ringraziamento per l'importante e fattivo contributo che hanno portato nel momento più critico dell'emergenza. Siamo grati e non dimenticheremo mai la passione e la professionalità con cui si sono rivolti verso i nostri malati", ha detto il governatore, che ha anche consegnato a ogni componente della delegazione un volume dedicato alla Lombardia.

L'equipe medica della 'Samaritan's Purse' era giunta a Cremona il 17 marzo dove ha realizzato un ospedale da campo con 68 posti letto (8 per la terapia intensiva e 60 per la pre-intensiva), lavorando a stretto contatto con l'ospedale cittadino. L'organizzazione americana della Chiesa evangelica era composta da medici e operatori sociosanitari provenienti da diverse nazioni tra cui Canada, Australia e Inghilterra. "Un ringraziamento, il nostro - ha aggiunto Fontana - che vuole rappresentare anche la soddisfazione riconosciuta sia da parte del personale medico di Cremona, che ha sottolineato l'altissima professionalità e preparazione del team medico, sia da parte della popolazione che non ha perso occasione per manifestare la propria gratitudine anche con gesti semplici quotidiani".