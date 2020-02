Cremona, 28 febbraio 2020 - "Cremona non si ferma" davanti al Coronavirus. Dopo il video pubblicato a inizio settimana dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, anche il primo cittadino di Cremona, Gianluca Galimberti, diffonde attraverso i social network un messaggio improntato all'ottimismo. Il sindaco Galimberti ha condiviso sulla propria pagina Facebook il video prodotto da Pro Cremona, che passa in rassegna tutti i simboli della città con l'hashtag #cremonanonsiferma



"Magari qualcuno ha già visto questo video, magari no e allora è bene che lo guardi. Fa bene in questo momento per... respirare forte - ha scritto su Facebook il sindaco, eletto con il Pd -. Cremona è questo e ha bisogno di ritornare completamente a questo. Lavoriamo perché avvenga presto. Siamo noi musica, cultura, storia, persone, divertimento, vita! Forza Cremona, ce la facciamo!".

Pro Cremona, l'associazione nata da un gruppo di ragazzi per valorizzare la storia e la cultura della città, ha raccontato di essersi ispirata a quanto fatto da Sala: "Abbiamo voluto lanciare un messaggio di unione, forza e amore per la nostra città. E' un periodo difficile, un periodo in cui Cremona ha bisogno di ripartire con entusiasmo e senza paura".