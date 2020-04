Crema (Cremona), 22 aprile 2020 - Quanto incide il coronavirus nei paesi del Cremasco? Una media di un contagiato ogni 78 abitanti, mentre il dato provinciale è ancora più basso, perché conta un caso positivo ogni 66 abitanti (il numero tiene conto di morti, guariti e malati), mentre si contano 918 decessi in provincia, il che significa un morto da coronavirus ogni 393 abitanti e un decesso ogni 5.9 contagiati, percentuale altissima se si considera che nel mondo il rapporto morti (171.810)- contagiati (2.5 milioni) è 1/14.6. La situazione in paesi e città del Cremasco non è brillante. A fronte degli oltre 2.000 casi (il numero di morti ufficiali non viene comunicato ma è compreso), la possibilità di ammalarsi è molto alta.

Il paese che conta il maggior numero di positivi in relazione alla popolazione è Trigolo, con un positivo ogni 23 abitanti. C’è da dire che a Trigolo c’è una casa per anziani che ospita 120 persone e ha contato in 45 giorni 25 decessi. Fenomeno rilevantissimo anche a Castelleone, dove c’è la Fondazione Brunenghi che ha visto 45 morti e dove il paese ha 231 positivi, il che significa un caso ogni 41 residenti. Segue Sergnano, dove non ci sono Rsa ma dove l’infezione ha picchiato duro, con 60 casi, uno ogni 59 abitanti. A Romanengo c’è la Fondazione Vezzoli, 20 decessi (uno solo per coronavirus) e 51 casi per una popolazione di 3147 abitanti, un contagio ogni 62. Arriva Offanengo, con un malato ogni 66 residenti, per 92 casi. Quindi c’è Crema con un caso ogni 71 abitanti e 75 deceduti alla Rsa Casalbergo. Siamo a Vailate, che ha contato 30 decessi alla Rsa Caimi e vede un contagio ogni 82 persone, seguito da Rivolta d’Adda, dove il virus è arrivato più tardi, ma che si è insediato nella casa delle suore Adoratrici, portandosene via una decina. Qui un caso ogni 86 abitanti. A Pandino c’è una Rsa dove si sono contati 30 decessi. In paese i positivi sono 102 per un caso ogni 89 residenti. Anche a Soncino il virus ha inciso più tardi ma ha avuto le sue vittime. Sono 26 i morti nella casa di riposo e nel borgo si contano 77 positivi, per un’incidenza di 1/99. Infine a Bagnolo 50 casi per un contagio ogni 98 abitanti.