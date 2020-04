Crema, 21 aprile 2020 - Meno pazienti . In terapia intensiva nell’ultima settimana i ricoverati sono in netta diminuzione, e anche per quanto riguarda i ricoveri il dato è in diminuzione a livello regionale, mentre nell’ospedale di Crema il numero degli accessi è inferiore a quello dei dimessi. Non buone notizie dalla provincia di Cremona, dove nella settimana passata i numeri dei positivi e dei morti aumentano rispetto alla settimana precedente. Meglio fanno il Cremasco e Crema, dove invece la curva dei positivi aumenta a un ritmo inferiore rispetto alla settimana precedente.

Verificando i numeri della passata settimana e confrontandoli con quelli del 12 aprile, per quanto riguarda la provincia di Cremona i casi sono 5.417, ben 696 in più in una settimana, il 14.74%, in rialzo rispetto all’11.3% precedente (488 casi). Meglio il Cremasco che evidenzia 2.056 positivi, con un aumento su base settimanale di 128 nuovi casi (+ 6.6%), mentre la settimana precedente era stata del 9.7%. Per quanto riguarda i decessi, siamo arrivati a quota 911, con 129 morti in una settimana (+16.5%); Il dato precedente era di 79 decessi (+11.2%). Per quanto riguarda la città di Crema, nell’ultima settimana l’aumento è stato di soli 13 casi (+2.76% ); la settimana precedente c’erano stati 29 casi in più (+6.5%).

In provincia di Lodi, in una settimana sono stati registrati 181 positivi in più per un totale di 2.724 pazienti (+7.1% ); la precedente aveva visto 288 casi in più (+14.3%). I decessi arrivano a quota 588 (+27 pari al 4.8%) A Pavia ci sono stati 449 casi in più (14.3%), mentre la settimana precedente l’aumento era stato del 19.6% con 514 nuovi casi. I morti sono 853 (+55, in percentuale il 6.9%) Per quanto riguarda i dati della Lombardia, in terapia intensiva si è passati da 1.317 degenti di due settimane fa ai 922 di ieri. Il decremento è stato del 30% in due settimane e del 21.6% nell’ultima settimana. Sempre alto il numero dei morti, con un aumento settimanale di 1.592 vittime (+ 15%). Forte aumento dei guariti, ben 7.473 (+21.2%).